Ile Maurice: Le Ministère de l'agro-industrie essuie un revers en cour

Le plaignant a déjà son certificat pour l'agriculture bio, mais à la suite du cyclone Berguitta, toute la plantation avait été affectée. La demande de compensation au ministère de l'agro-industrie est restée sans réponse. Mais par la suite, la compagnie a reçu une lettre où elle est sommée de payer Rs 54 000 par an pour ce terrain. Une autre lettre, qui la somme d'évacuer les lieux avec effet immédiat, est arrivée peu après. «Cette décision m'a été communiquée certes, mais il y a aucune explication. Pour moi, c'est une décision, injuste, illégale, abusive, unilatérale, et on m'avait refusé que j'effectue le paiement.» Ainsi, l'avoué d' OT Greenhouse Organic Farm, Cader Mallam Hassam, a demandé qu'un ordre intérimaire soit émis pour empêcher toute action de la part du défendeur et motion a été agréée en ce 2 août.

La demande a été faite par la compagnie le 1er août. OT Greenhouse Organic Farm contestait l'ordre du ministère lui demandant évacuer le terrain qu'elle occupait avec effet immédiat. Selon l'affidavit juré le plaignant, il a eu le bail pour cette parcelle de terre de 21 104 mètres à Britannia le 23 février 2017 pour sept ans. De ce fait, il pouvait l'exploiter jusqu'au 22 février 2022. OT Greenhouse Organic Farm, incorporée en 2016, est dans le domaine de la culture de légumes bio et la distribution de fruits de mer. «Un communiqué du Ministère avait été émis pour la promotion d'un bio-farming. J'avais ainsi, fait une application à laquelle le défendeur y a agréée le 23 février 2017 et une allocation d'une portion de terrain de l'Etat m'a été accordée » explique le plaignant.

