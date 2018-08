Kenya: Collaboration étendue entre Kenya Airways et MK

Mais la vision de somas Appavou se s'arrête pas là. Il a renouvelé l'appel à à Kenya Airways pour se joindre à la compagnie nationale d'aviation afin de créer l'African Airline Alliance. Un partenariat avec les compagnies africaines comme Rwandair and South African Airways est la seule manière pour ces compagnies de faire face aux défis constants, à l'augmentation des prix et à la concurrence de plus en plus féroce de l'industrie de l'aviation .

«Cette signature est dans la lignée de la Vision 2030 du pays. Notre stratégie est de profiter des nouvelles opportunités qu'offre le continent Africain» a fait savoir ce CEO. Selon lui, à travers Kenya Airways, Maurice aura un meilleur accès à l'Afrique de l'Est et très bientôt, aux Etats-Unis car Kenya Airways lance bientôt cette ligne.

