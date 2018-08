Togo: Innocent Kagbara du PDP - "Toutes ces marches, toutes ces pertes pour aboutir à ça ? La Coalition a échoué sur tous les plans"

Les United Buddy Bears qui incarnent la tolérance et la paix sont de retour. Cette fois à Riga (Lettonie)… Plus »

Au PDP, nous sommes légalistes et très attachés aux valeurs démocratiques. Une chose est sûre et certaine, seules des élections bien organisées avec un fichier électoral assaini sont la seule solution pour sortir de cette crise.

Nous invitons les partis parlementaires de l'opposition à prendre en compte les recommandations de la CEDEAO et à voter le projet de loi constitutionnel qui sera présenté à l'Assemblée Nationale et nous éviter la voie populaire.

Pas du tout, C'est qu'il faut rapidement mettre en place une véritable "machine à gagner les élections " face à un redoutable adversaire politique comme UNIR. Il n'y a plus de temps à perdre, il faut prendre les dispositions avec une consultation de toute la classe politique de l'opposition et de la société civile pour créer un regroupement plus fort.

