Seychelles: Les Seychelles approuvent le premier Comité sur la vérité, la réconciliation et l'unité nationale

Une fois le projet de loi approuvé, la nouvelle commission aura le pouvoir légal d'écouter les victimes ainsi que les auteurs et prendre des décisions sur la façon de procéder. La commission aura sept membres - cinq Seychellois et deux étrangers.

Le vice-président a déclaré que le projet de loi ne changera pas l'histoire, mais qu'il a le pouvoir de changer les conséquences du passé pour apporter un autre résultat là où il y a pardon et réconciliation au lieu de plus de division.

France-Albert René, qui était alors premier ministre, est devenu président après avoir renversé M. Mancham. Les Seychelles sont devenues un État à parti unique jusqu'en 1993. . Deux autres seychellois - Francis Rachel et Davidson Chang Him - sont également décédés ce jour-là.

M. Meriton a déclaré: "Nous parlons de l'avenir et de la façon dont nous continuerons à bâtir notre pays et ce projet de loi est venu au bon moment pour faciliter cela."

"Ce moment devant nous est historique et mon plus grand souhait est que nous abordions cette procédure avec maturité et bonne volonté", a déclaré M. Meriton.

Le projet de loi sur la vérité, la réconciliation et l'unité nationale a été présenté mercredi à l'Assemblée nationale par le vice-président Vincent Meriton, qui a déclaré que le projet de loi contribuera à la réconciliation et à l'unité nationale aux Seychelles un group de 115 île dans l'Océan Indien occidental.

