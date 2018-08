Sénégal: La directeur de la prévision économique énonce les "défis" à venir pour l'économie sénégalaise

Selon lui, "cette dynamique est le résultat de la mise en place d'un ensemble cohérent de réformes structurelles, d'investissements publics et d'investissements privés bien ciblés dans un cadre macroéconomique stable et bien planifié".

"Il a été noté, qu'au-delà de la croissance économique et de la réduction du déficit budgétaire, des efforts constants ont été faits pour améliorer les conditions de vie des populations notamment pour les couches les plus vulnérables", a-t-il souligné.

Le directeur de la prévision et des études économiques au ministère de l'Economie, des Finances et du Plan a rappelé aux partenaires que le PSE dont ils ont contribué au financement "a permis d'enregistrer des progrès significatifs".

"Cette démarche participative et inclusive est un des fondamentaux ayant marqué l'élaboration du PSE mais aussi la mise en œuvre du programme d'activité prioritaire 2014- 2018 et de même pour celle de 2019-2023", a expliqué Pierre Ndiaye.

M. Ndiaye a également cité "l'amélioration du climat des affaires, la prise en compte de la dimension genre dans les politiques publiques, l'amélioration de l'accès à l'énergie en zone urbain et rural, la création d'emplois décents pour les jeunes et pour les femmes et la lutte contre la pauvreté".

Dakar — Le Sénégal est appelé à relever des "défis majeurs" dans les années à venir, dont celui de la "complémentarité de l'investissement public et privé", le directeur de la prévision et des études économiques, Pierre Ndiaye.

