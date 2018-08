Sénégal: Anthony Koffi ne dit pas non à un retour Dakar, au service de l'athlétisme

"Le projet a été lancé très récemment, et on va attendre de finir la saison pour continuer la discussion", a ajouté Anthony Koffi.

"Nous ne savons pas si ce sera un centre pour former des espoirs ou un centre d'élite", a-t-il dit, soulignant que l'idéal est de mettre sur pied "une structure pouvant accueillir les athlètes de haut niveau et de jeunes espoirs africains".

L'athlète ivoirienne cumule les titres de vice-championne du monde aux 100 et 200m (2017) et la meilleure performance mondiale sur le 100m dames, avec 10s 85.

"Effectivement, j'ai été saisi et je me suis dit pourquoi pas, parce que Dakar a compté dans ma vie. Et je suis convaincu qu'on peut encore faire de grandes choses là-bas avec ce nouveau centre", a dit le technicien ivoirien présenté comme le meilleur formateur en athlétisme du continent.

