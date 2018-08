Cote d'Ivoire: Coach à succès, Anthony Koffi donne les clés de sa réussite

Il fait observer qu'en Afrique, "on a besoin des bénédictions de nos parents et on ne peut pas mieux pour une femme musulmane, après avoir réglé les problèmes de survie et de vie, que de l'amener aux lieux saints de l'Islam", a fait valoir le technicien ivoirien.

De même, "sur le plan humain, il faut rapprocher les athlètes de leur premier cercle familial, sinon le risque c'est de voir plusieurs personnes tourner autour et les mener sur les chemins dangereux et tortueux", a ajouté Anthony Koffi ;

Ta Lou, pour sa part, "avait une rapidité à l'état brut, donc il a fallu travailler la force et l'endurance", a expliqué le technicien, selon qui en dépit de ses "grandes qualités" et de son succès, "elle sait qu'elle doit encore améliorer ses départs".

Dans le cas de Amantle Montsho, la protégée bostwanaise de Koffi, "il a fallu travailler pour lui apporter plus de force et améliorer sa vitesse étant donné qu'elle était déjà très endurante quand nous l'avons prise en charge à Dakar".

