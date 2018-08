Sénégal: Keur Massar - Les indicateurs de santé mère-enfant boostés par "Yeksi Naa" (médecin-chef)

"Dans les districts sanitaires, on risque de ne pas avoir les bons indicateurs, seules les enquêtes démographiques en santé peuvent donner les chiffres exacts en prenant en compte les informations des ménages", a-t -il souligné.

Cela a plombé pendant longtemps le taux de prévalence contraceptive dans le district. Aujourd'hui que les produits sont disponibles avec la stratégie "Yeksi Naa", pratiquement, il n'y a plus de besoins non satisfaits pour la planification familiale, a affirmé le médecin-chef du district. Cette nouvelle situation a un impact considérable sur la prévalence contraceptive, a-t-il indiqué.

Pour le médecin-chef, le système de santé a beaucoup gagné avec l'initiative "Yeksi Naa", non seulement en amoindrissant les ruptures, mais aussi en déplaçant les produits dans tous les points de prestation santé. Lorsque le médicament est plus près du patient, cela permet de raccourcir les délais de prise en charge, selon Dr Ndiaye.

