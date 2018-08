Maroc: Salon du cheval - Le show hippique d'El Jadida en octobre prochain

De nombreux temps forts et compétitions sportives de haut niveau émailleront les six jours que durera le Salon, assure la même source, précisant qu'au menu, figurent les Concours internationaux de saut d'obstacles 1* et 4*W, comptant pour la qualification à la Coupe du monde et constituant la troisième étape du Morocco Royal Tour, le show international de pur-sang arabe ainsi que la Coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes.

"Célébrant le 11e anniversaire de son engagement en faveur du développement de la filière équine marocaine, le Salon ambitionne de faire de cette édition "un moment de célébration destiné à mettre en valeur le travail effectué par l'Association du Salon du cheval en vue de valoriser la richesse et la grande diversité des traditions équestres marocaines, ainsi que le savoir-faire exceptionnel des artistes et artisans nationaux", a souligné l'association dans un communiqué.

