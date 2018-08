Maroc: Le cactus fait face à une redoutable menace

Ali Bachar, alias Qchbal, membre du célèbre duo "Qchbal et Zeroual", a rendu l'âme, jeudi matin,… Plus »

En juin 2014, le MAPM a lancé le projet "Assistance d'urgence pour l'éradication de la cochenille du cactus au Maroc", un programme de lutte intégrée pour mettre fin à ce fléau qui risque d'infecter l'ensemble des régions du Maroc. Lequel programme comprend «des opérations d'arrachage et de destruction des plantations de cactus infestées, et le traitement chimique ».

Pour faire face à cette situation critique, les autorités locales, les services régionaux du ministère de l'Agriculture et l'ONSSA, interviennent pour limiter l'expansion de ce ravageur et de sauver le rendement des fruits.

Cette culture représente 56% de l'activité totale de la région. Elle est la principale source de revenu des habitants : 2800 producteurs, 80 coopératives et associations, une unité d'emballage. En 2001, une Indication géographique protégée, (IGP), a été reconnue sous le label « Cactus Ait Baâmrane », pour la protection, le développement et la promotion de la chaîne.

La culture du cactus au niveau de la province de Sidi Ifni occupe plus de 45.000 ha, dont 80% au niveau des deux communes rurales : Mesti et Sboya. La province assure plus de 30% de la production nationale avec un rendement de 5 à 8 t/ha et un total de 280.000 t/an dont 50% sont consommés au niveau de la région. Les deux catégories caractérisant la région sont : « Aissa », un produit précoce et «Moussa», un autre tardif, tous deux très appréciés par leur qualité nutritive.

