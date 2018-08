Nigeria: Athlétisme - Nigeria et Kenya se déchaînent aux Championnats d'Afrique

Le Nigeria, hôte des Championnats d'Afrique 2018, et le Kenya, meilleure nation africaine en athlétisme, ont respectivement remporté trois médailles d'or à Asaba 2018, ce 3 août. Belle journée également pour l'Algérie et l'Afrique du Sud avec deux titres chacune. Déception en revanche pour la Côte d'Ivoire en relais 4x100 mètres femmes (2e) et 4x100 m hommes (3e).

Après les polémiques sur l'organisation des Championnats d'Afrique d'athlétisme 2018, voici venu le temps des médailles pour le Nigeria. Alors que l'effondrement d'un immense réservoir d'eau aux abords du stade, hier, faisait encore causer ce 3 août à Asaba, les athlètes nigérian(e)s ont, eux, donné une belle image avec trois médailles d'or gagnées.

La star de cette 21e édition, la sprinteuse Blessing Okagbare, et ses partenaires ont remporté le relais 4x100 mètres devant les Ivoiriennes de Marie-Josée Ta Lou et les Kényanes.

La passe de trois d'Ese Brume

Chez les hommes, les relayeurs nigérians se sont contentés de l'argent derrière les Sud-Africains d'Akani Simbine mais devant les Ivoiriens d'Arthur Gue Cissé et de Ben Youssef Méité.

C'est surtout lors des concours que le Nigeria a enflammé ses supporters, ce vendredi dans l'Etat du Delta. Chioma Onyekwere a ainsi dominé le lancer du disque féminin. Tandis qu'en saut en longueur féminin Ese Brume a fait rugir de plaisir le public en gagnant l'or pour la troisième fois de suite aux Championnats d'Afrique, après 2014 et 2016.

Conseslus Kipruto remporte le duel des cracks

La délégation kényane n'a pas été en reste durant cette troisième journée de compétition, après avoir terriblement souffert pour se rendre à Asaba depuis Lagos. Sur le 1.500 mètres féminin, Winny Chebet a frustré les Marocaines Rababe Arafi et Malika Akkaoui, encore une fois privées d'or.

En saut en hauteur masculin, Mathieu Sawa a conservé son titre. Mais c'est surtout le 3.000 mètres steeplechase qui valait le détour avec un duel entre le champion du monde 2017 Conseslus Kipruto et son dauphin Soufiane El Bakkali. Et comme à Londres, le Kényan a dominé le Marocain.

L'Algérie brille et l'Afrique du Sud impressionne

Au final, cet après-midi a plus souri aux Algériens qu'aux Marocains avec de l'or pour Abdelmalik Lahoulou sur 400 mètres haies et pour Larbi Bourrada qui retrouve sa couronne en décathlon après l'avoir perdu en 2016, lui qui avait été sacré en 2008, 2010 et 2014.

Double titre aussi pour l'Afrique du Sud avec une Caster Semenya vainqueur et impressionnante sur 400 mètres puisqu'elle a fait sauter le record national du tour de piste en courant en 49 secondes 96.

A noter enfin que la Burkinabè Marthe Koala s'est adjugée l'argent en saut en longueur.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE D'ATHLÉTISME 2018 : PODIUMS DU JOUR 3

400 mètres femmes :

1. Caster Semenya [Afrique du Sud]

2. Christine Botlogetwe [Botswana]

3. Yinka Ajayi [Nigeria]

1.500 mètres femmes :

1. Winny Chebet [Kenya]

2. Rababe Arafi [Maroc]

3. Malika Akkaoui [Maroc]

4x100 mètres femmes :

1. Nigeria

2. Côte d'Ivoire

3. Kenya

Lancer du disques femmes :

1. Chioma Onyekwere [Nigeria]

2. Chinwe Okoro [Nigeria]

3. Ischke Senekal [Afrique du Sud]

Saut en longueur femmes :

1. Ese Brume [Nigeria]

2. Marthe Koala [Burkina Faso]

3. Lynique Prinsloo [Afrique du Sud]

400 mètres hommes :

1. Baboloki Thebe [Botswana]

2. Thapelo Phore [Afrique du Sud]

3. Chidi Okezie [Nigeria]

800 mètres hommes :

1. Nijel Amos [Botswana]

2. Emmanuel Korir [Kenya]

3. Smaili Mostafa [Maroc]

4x100 mètres hommes :

1. Afrique du Sud

2. Nigeria

3. Côte d'Ivoire

400 mètres haies hommes :

1. Abdelmalik Lahoulou [Algérie]

2. Cornel Fredericks [Afrique du Sud]

3. NC

3.000 mètres steeple hommes :

1. Conseslus Kipruto [Kenya]

2. Sofiane Bakkali [Maroc]

3. Getnet Baybal [Ethiopie]

Saut en hauteur hommes :

1. Mathieu Sawe [Kenya]

2. Chris Moleya [Afrique du Sud]

3. NC

Decathlon hommes :

1. Larbi Bourrada [Algérie]

2. NC

3. NC