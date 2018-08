Ile Maurice: À la BoM Tower - «Relations tendues» entre Googoolye et Padayachy

Entre le gouverneur de la Banque de Maurice (BoM), Yandraduth Googoolye, et son First Deputy Governor, Renganaden Padayachy, les relations sont tendues. À tel point que certains Senior Managers veulent exploiter cette situation en jouant la carte politique pour se retrouver au sommet de la hiérarchie.

Hier, lors d'une réunion du Senior Management, le gouverneur est sorti de ses réserves habituelles pour dénoncer ceux qui veulent politiser cette institution en brandissant des menaces. Et en rappelant, selon nos renseignements, qu'il ne se livrerait plus au «day-to-day operation» et que son action se limiterait dorénavant à développer la vision de la BoM.

À la BoM Tower, le froid entre les deux hommes alimente les discussions du personnel et gagnent les places publiques.«Les relations entre le No.1 et le No.2 ont toujours été tendues. Et ce, sous différents mandats. Ce n'est pas nouveau à la BoM», lâche un spécialiste financier. Toutefois, certains appréhenderaient la tournure des événements...

Interrogé, Renganaden Padayachy nie l'existence d'un froid entre le gouverneur et lui. Or, on laisse entendre que récemment le First Deputy Governor n'aurait pas apprécié le manque d'égard du No. 1 de la BoM envers lui. À l'instar de la cérémonie marquant la cotation boursière du Silver Jubilee Bond, le 18 juillet, où Yandraduth Googoolye n'a pipé mot de sa présence comme Chairman de la Financial Services Commission. Il l'a qualifié comme un simple directeur de la BoM.

Remarque qui n'aurait pas laissé insensible le No. 2 de la BoM. D'autant que lors de la même cérémonie, le CEO de la Bourse, Sunil Benimadhu, avait oublié sa présence lors de son discours. Il a dû lui présenter des excuses.

En outre, la prestation du gouverneur de la BoM lors des points de presse suivant les réunions du Monetary Policy Committee demeure un sujet d'embarras pour ses deux adjoints, Renganaden Padayachy et Vikram Punchoo, Second Deputy Governor de la BoM. Ces derniers ont dû lui prêter main-forte pour répondre à certaines questions.

Aussi, lors de la conférence de presse marquant le partenariat entre la BoM et INS Markit, une société américaine d'indice économique, le 25 juillet, certains se sont étonnés des allusions personnelles faites lors d'un discours officiel. Yandraduth Googoolye a déclaré, en présence du directeur d'INS Markit, Richard Willis, que le rôle de la presse est de protéger la juridiction mauricienne et non pas «to dwell on the size of the car the Bank has bought for me nor on the quantum of my per diems». D'ajouter qu'il est surpris que «such information is being published on the very day of my son's wedding».