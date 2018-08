Cote d'Ivoire: Stratégie nationale Redd+ - Le cadre national d'investissement au menu d'une réunion préparatoire

Cette rencontre qui était présidée par Fofana Mamadou, Conseiller du Premier ministre et président du comité national de la Redd+, a permis au colonel Kouamé Ahoulou Ernest, coordonnateur de la Redd+ de passer en revue le cadre national d'investissement.

Les membres du comité national et du comité technique interministériel de la Redd+ se sont réunis ce vendredi 3 août, au sein de la Primature, pour une réunion préparatoire. Ce, pour présenter le cadre national d'investissement qui a été élaboré afin d'activer l'opérationnalisation de la stratégie nationale Redd+ et surtout pouvoir obtenir des financements qui vont servir à mettre en œuvre les différents investissements identifiés.

Cette rencontre qui était présidée par Fofana Mamadou, Conseiller du Premier ministre et président du comité national de la Redd+, a permis au colonel Kouamé Ahoulou Ernest, coordonnateur de la Redd+ de passer en revue le cadre national d'investissement. Ce cadre, considéré comme la boussole de la stratégie nationale de la Redd+, a été validé en novembre 2017.

Selon le coordonnateur, "la version du document intégrant les contributions des parties prenantes a été transmis au secrétariat permanent de la Redd+ le 18 juillet 2018 et une réunion des membres statutaires du secrétariat exécutif permanent Redd+ tenue les 25 et 26 juillet a permis d'analyser ledit document et de faire des propositions d'amélioration".

Ainsi, dans sa présentation, Adeline Dontenville, expert du domaine à l'Institut européen de forêt (Efi), Facilité Redd de l'Union européenne, qui a présenté le contexte, a indiqué: « c'est la phase d'opérationnalisation qui démarre maintenant. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'avoir un cadre stratégique d'investissement pour décliner ses objectifs en activité concrète et de réfléchir à combien cela va coûter et qui doit payer. Un premier travail a été fait pour calculer les coûts. Il va falloir réfléchir plus en profondeur pour voir quelles sont les sources de financement à mobiliser et également comment améliorer l'alignement des différentes politiques sectorielles, les investissements déjà mis en œuvre autant par l'État ivoirien que par ses partenaires pour atteindre ses objectifs fixés par la Redd+».

La commissaire de l'Union européenne a relevé des risques qui se profilent à l'horizon tant au niveau de la Stratégie nationale qu'au niveau des objectifs généraux de développement et d'émergence de la Côte d'Ivoire. Elle cite l'usage des terres pour la production agricole et la politique de reboisement, le manque de personnel et d'infrastructures dans le domaine de la santé, de l'éducation et le besoin de surface pour la production de bois d'énergie, etc. « Si la déforestation continue, à l'horizon 2027, il ne pourrait plus avoir de terre disponible pour ces différents usages de sol. Il est indispensable aujourd'hui de mettre l'accent sur l'intensification agricole pour pouvoir libérer des terres pour le reboisement".

Selon Abdoulaye Gadiéré, spécialiste principal en environnement à la Banque mondiale, son institution est dans le timing dans la stratégie nationale. Et pour permettre la mise en œuvre du cadre national d'investissement, la banque a octroyé 27 milliards de Fcfa.

Initiative internationale et transnationale, la Redd vise à lutter contre le réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre induites par la dégradation, destruction et fragmentation des forêts. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans ce programme dans l'optique de restaurer son couvert forestier et contribuer à lutter contre le changement climatique.