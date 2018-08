Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat - Citi payed récompense ses lauréats

Pour le développement de l'employabilité et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en Côte d'Ivoire, Citi payed Côte d'Ivoire, à travers Citi foundation, a organisé une cérémonie de récompense des personnes formées. C'était le 31 juillet 2018, à la maison de l'entreprise, à Abidjan-Plateau.

Cette cérémonie était présidée par la directrice régionale de Technoserve de l'Afrique de l'ouest, Mme Katarina Kahimann. Selon elle, son département a travaillé avec plus de 200 entrepreneurs et jeunes en quête d'emploi. Ce vaste projet vient réduire le problème de chômage et d'accroître les potentialités dans le domaine tels que l'agriculture, l'artisanat, etc.

219 Ivoiriens dont 134 jeunes entrepreneurs et 85 demandeurs d'emploi ont été formés aux techniques de recherche de financement et aux techniques de recherche d'emploi.

Selon Alexis Anouan, chef de projet, ce sont 1 878 inscriptions enregistrées sur les 400 attendues dont 1 229 demandeurs d'emplois et 649 porteurs de projets.

Trois grandes phases ont été mises en œuvre dans le cadre de l'exécution globale de ce projet annuel. Il s'agit de la mobilisation des postulants, de la formation et de connexion aux opportunités d'affaires et de suivi opérationnel ou de coaching.

L'objectif de ce programme lancé il y a près d'un an, c'est d'appuyer des jeunes femmes et hommes à créer, à agrandir leurs entreprises et à avoir du travail.

Edwige Hockey, représentant la directrice générale de City Bank, a encouragé et félicité les jeunes qui ont participé à la formation de Technoserve sur l'employabilité, l'autonomisation.

«City Bank, à travers sa fondation, finance des Objectifs de développement durable (Odd) initié par les États-Unis dont l'employabilité et l'autonomisation font partie», a-t-elle mentionné.

Le représentant de l'administrateur de l'Agence emploi jeunes et de la directrice de partenariat et du financement, M. N'Da N'Guessan Joël, a, pour sa part, relevé que la question de l'entrepreneuriat est cruciale.

Diomandé Madoué, Ballo Djalia, Koffi Jeanbonien, tous bénéficiaires, ont témoigné leur reconnaissance à Citi payed et à ses partenaires qui, selon eux, incarnent le pilier du développement en Côte d'Ivoire.