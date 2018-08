Cote d'Ivoire: "Vacances sécurisées 3" - 1500 hommes déployés au lancement à Abobo

Selon Kouyaté Youssouf, cette initiative menée en collaboration avec ses frères d'arme est d'une extrême nécessité. Car, pendant ces périodes, il y a un déplacement massif des populations vers les grandes agglomérations et plusieurs activités socio-culturelles sont organisées un peu partout. Et celles-ci méritent d'être sécurisées.

A l'endroit des chefs coutumiers et traditionnels, le ministre a dit sa gratitude pour leur appui et leur collaboration en faveur des actions de lutte contre l'insécurité menées par les hommes en armes.

Au lancement des travaux, le ministre Sidiki Diakité a traduit la reconnaissance et la gratitude du Chef de l'État, Alassane Ouattara, aux forces de défense et de Sécurité pour les efforts consentis pour la sécurisation du territoire national.

Cette opération est menée en synergie avec toutes les forces en charge de la sécurité et de la défense, à savoir la police nationale, la gendarmerie nationale, les Faci. Pour plus d'efficacité, un effectif de 1500 hommes (policiers, militaires, gendarmes), a été déployé à cet effet.

