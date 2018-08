« La description du corps, les photos prises, des témoignages et certains signes particuliers indiquent qu'il s'agit bien de Emmanuel, 14 ans et élève admis en classe de 4ème au collège Moderne de l'Autoroute , à Treichville ».

Présumé mort par noyade, « le corps de mon petit fils est resté intact 48 heures après sa découverte. Les images prises par les témoins oculaires dévoilent que le corps n'a pas été endommagé. Sincèrement je doute fort qu'il soit mort par noyade », a pour sa part ajouté le Grand père. Avant de préciser que pour l'heure, « la morgue du Chu de Treichville et le commissariat de police qui a recouru aux services des pompes funèbres se rejettent la responsabilité de cet enlèvement facile et rapide d'un corps préalablement non identifié sans s'en être référé à Monsieur le procureur de la République. »

« Des personnes arrivées à ladite morgue le 05 juillet 2018, quelques heures seulement après que le corps du défunt non identifié y ait été déposé, ont prétendu qu'il s'agissait du corps de leur enfant venu du Togo pour les vacances il y a seulement quelques jours et ont réussi ce même jour, à procéder à l'enlèvement dudit corps ».

« Tout ce que je veux, c'est retrouver le corps de mon fils décédé dans des conditions pas encore élucidées par la police criminelle. Mais aussi et surtout dénoncer la mauvaise gestion de son cadavre qui a été facilement remis à des inconnus à la morgue du Chu de Treichville », a déploré ce vendredi 03 août 2018 dans les locaux de fratmat.info, Mme Annabelle Aimée Beach Gneba, une ménagère âgée de 32 ans et mère de l'enfant Zadi Emmanuel Prince Arnaud.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.