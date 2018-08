Burkina Faso: Ouagadougou / Lutte contre le cancer - Mme Dominique Ouattara affirme que c'est déjà une priorité nationale

Par ailleurs, dans l'optique d'améliorer la qualité des prestations plus d'une centaine d'agents de santé, ont été formées pour une meilleure prise en charge du cancer. Mieux un diplôme d'oncologie médicale a été mis en place depuis 2016 afin d'augmenter le nombre de spécialistes dans ce domaine. Au niveau du plateau technique, la Côte d'Ivoire a fait d'importantes acquisitions d'appareils modernes, en se dotant d'un Centre national d'Oncologie médicale et de radiothérapie moderne.

C'est au total plus d'un million de femmes touchées par les activités de sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Aussi bien que plus de quinze mille jeunes filles qui ont été vaccinées contre le Human Papilloma virus (Hpv).

