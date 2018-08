Sénégal: Une usine de plaques d'immatriculation sera construite à Dakar (concessionnaire)

Dakar — Le Groupement Gemalto/Face technologies, l'entreprise chargée de confectionner les nouveaux documents de transports routiers et plaques d'immatriculation sécurisés va construire à Dakar une usine de fabrication de plaques d'immatriculation sécurisée, a appris l'APS, vendredi.

L'usine aura une capacité de 10 millions de plaques, a précisé son vice-président, Gemalto Charles Maeva, lors de la cérémonie de lancement de la délivrance des nouveaux documents de transports routiers et plaques d'immatriculation sécurisés.

"(..) Nous construisons une usine de fabrication de plaques d'immatriculation sécurisée d'une capacité de 10 millions de plaques", a-t-il notamment déclaré.

Charles Maeva a indiqué que le site flambant, situé à Hann, est équipé de deux machines de production d'une capacité d'un million de cartes.

"Les demandes d'enrôlement pour les renouvellements et les délivrances se feront dans 17 sites, que nous construisons et aménageons dans toutes les régions du pays. Dans le cadre de ce projet, qui est une concession de 10 ans de l'Etat dont la convention a été signée le 22 juillet 2017, ce sont des investissements de plus de neuf milliards que nous réalisons", a-t-il révélé.

Selon le vice-président de Gemalto, le nouveau de permis de conduire est conçu et fabriqué grâce aux "technologies les plus avancées dans le monde" en matière de sécurisation des documents d'identité.

"Il est en matériau plastique, plus précisément en polycarbonate, avec une structure multi-couches. Les données biographiques et votre photo en couleur sont gravées à l'aide de plusieurs lasers dans les couches internes de cette structure, pour la protéger plus efficacement ainsi contre les fraudes", a-t-il expliqué.

Il a ajouté que le nouveau permis de conduire, "infalsifiable", est "doté d'une puce électronique qui reprend vos données et vos empreintes digitales.