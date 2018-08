Sénégal: Fatick - Une unité industrielle de raffinage de sel en gestation

"Nous avons reçu le cahier de charges et après évaluation avec des techniciens sénégalais, la conclusion est qu'il est bien possible, à partir de Fatick, de remplir, de satisfaire toutes les exigences et normes de qualité de nos partenaires russes pour écouler notre sel vers la Russie", a-t-il assuré.

"La seule condition pour les hommes d'affaires russes d' importer du sel à Fatick et dans d'autres zones productrices du Sénégal, c'est le respect stricte d'un cahier de charges où des normes de qualité et de conditionnement en vigueur dans leur pays où la demande en sel est forte sont établies", a-t-il insisté.

Il a indiqué que cette unité industrielle aura une capacité de 10 tonnes par heure et pourra générer plusieurs emplois directs et indirects.

"Pour résoudre ce problème de qualité et de commercialisation sur le marché local et international, du sel local encore produit de façon artisanale, nous avons décidé d'aller vers l'industrialisation de la production en dotant Fatick d'une unité industrielle de raffinage de sel", a déclaré M. Dièye.

