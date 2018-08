Congo-Kinshasa: Visite de Joseph Kabila en Angola sur fond de campagne présidentielle

Une annonce surprenante, alors même que la SADC, elle, vient d'annoncer son sommet à Windhoek les 17 et 18 août prochain. Mais à Luanda, ce seront plutôt les chefs d'Etat rwandais, congolais et gabonais qui président tous d'autres organisations régionales et sous-régionales - UA, CIRGL et CEAAC - qui devraient se pencher sur le processus électoral en RDC, une rencontre prévue, mais repoussée depuis juin. Ce mini-sommet sur le processus électoral en RDC devrait avoir le 14 août à Luanda, selon les informations recueillies par RFI.

« Nous croyons, au vu des informations qui nous ont été transmises sur le processus, que les nouvelles sont satisfaisantes, a déclaré le ministre angolais des Affaires étrangères, Manuel Domingos Augusto, après avoir raccompagné le chef de l'Etat congolais. Nous avons demandé le respect de la Constitution, comme dans tous les pays. Mais je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous aurons ici même à Luanda un sommet élargi sur cette question avec un certain nombre de leaders de la région. »

Du contenu du tête à tête entre les deux chefs d'Etat, on ne sait que peu de choses. Vendredi encore, les diplomates de tous horizons cherchaient à se renseigner, notamment du côté des pays occidentaux, comme de l'Union africaine qui avaient pour ainsi dire délégué la gestion de la crise congolaise et de son président à l'Angola.

