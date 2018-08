Djibouti: Le pays perd une manche dans son bras de fer avec DP World

Depuis 2015 le gouvernement djiboutien veut reprendre à son partenaire la concession du terminal de Doraleh, l'un des plus importants de la Corne, accusant la société d'avoir versé des pots-de-vin à un responsable de l'autorité portuaire djiboutienne et surtout d'avoir inclus des clauses dans le contrat empêchant Djibouti de construire d'autres terminaux sans l'accord de Dubaï.

Le port de Doraleh, premier employeur de Djibouti, a une capacité de 1,5 million de containers par an. Or le pays reprochait à DP World de ne pas l'exploiter à pleine capacité, au profit du port voisin de Berbera, au Somaliland. Une infrastructure dans laquelle l'entreprise émiratie détient 51% des parts.

Djibouti refuse la décision de justice dans son conflit portuaire avec Dubaï. Le 22 février, Djibouti avait cassé son contrat avec DP World qui gérait une partie du port de Doraleh, une infrastructure cruciale dans la région. L'affaire était allée en justice. Or mardi 31 juillet, la Cour internationale d'arbitrage de Londres a donné raison au géant émirati. La LCIA a déclaré que le contrat restait valide et contraignant. Un coup dur pour Djibouti qui n'a pas l'intention de se laisser faire.

