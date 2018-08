Maroc: Appréciation de 1,2 % du dirham face au dollar en 2017

Concernant les transactions des banques avec la clientèle, leur volume mensuel moyen a augmenté de 11,6% à 60,2 MMDH, dont 46,7 milliards au comptant et 13,5 milliards sous forme d'opérations à terme, montre le rapport, notant que les achats ont totalisé 34,3 milliards dont 10,1 milliards à terme et les ventes se sont élevées à 25,8 milliards, réalisées essentiellement au comptant.

Au niveau du compartiment interbancaire, les échanges de devises contre dirhams se sont chiffrés à 12,9 MMDH en moyenne mensuelle, en baisse de 5,3%, et les prêts et emprunts en monnaies étrangères ont connu un repli de 4,9% à 37,2 MMDH.

Relativement aux devises des autres principaux pays partenaires et concurrents, la monnaie nationale s'est en particulier appréciée de 6,5% vis-à-vis de la livre sterling, de 4,5% par rapport au yuan chinois, de 22,3% contre la livre turque et de 80,7% face à la livre égyptienne, précise BAM dans son rapport annuel au titre de l'année 2017.

