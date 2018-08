Cote d'Ivoire: Municipales 2018 à Cocody - Des secrétaires généraux de section PDCI de Cocody soutiennent la candidature de Koné Colette

Les secrétaires généraux de section Pdci de Cocody soutiennent la candidature de Koné Colette. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration de leur porte-parole Kouassi Augustin le jeudi 3 août 2018, au siège du parti à Cocody.

« Koné Colette a toujours fait preuve de militantisme dans notre parti. Sa participation active à toutes les activités du parti a toujours été saluée par tous. Sa longue expérience au Pdci singulièrement à Cocody en qualité de secrétaire de section, aujourd'hui secrétaire exécutif chargée des relations avec les élus locaux et conseillers économiques et sociaux environnementaux ne peut en aucun cas être contestée. Elle a gravi tous les échelons du parti, pour en être aujourd'hui membre du Bureau Politique et en cela elle représente le meilleur modèle à présenter aux militants, pour la consolidation de la base à Cocody », a déclaré Kouassi Augustin Porte-parole des secrétaires généraux de section Pdci de Cocody.

Poursuivant, il a indiqué que Koné Colette œuvre depuis plusieurs années au rassemblement de tous les secrétaires de section de Cocody, dans l'intérêt supérieur du parti : « (... ) elle a la plus longue expérience de tous les conseillers municipaux de Cocody et elle a démontré au quotidien que Dieu fait sa capacité à diriger de main de maître la commune de Cocody. Selon lui, pendant 38 ans de communalisation, le Pdci n'a servi que des hommes pour administrer la population. « Aujourd'hui, il est temps qu'une femme battante et dynamique en la personne de Koné Colette prenne les rênes de cette commune.

Elle a été toujours aux côtés des populations de Cocody pour des actions sociales. C'est pourquoi nous, secrétaires généraux de section des trois délégations dans notre grande majorité, faiseurs de maitres, à Cocody, proclamons haut et fort, que pour les municipales 2018, une femme dynamique, battante, comme Koné Colette soit la candidate parrainée par le Pdci. Et nous demandons à la direction du parti de bien vouloir soutenir les secrétaires de section qui portent la candidature de leur collègue » a-t-il dit.