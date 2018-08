Cote d'Ivoire: Jeu d'echecs / Tournoi Rapid and Blitz Invitational 2018 - Bassem Amin, le grand vainqueur

Le premier Tournoi Rapid and Blitz Invitational s'est déroulé du 25 au 29 juillet 2018 à l'Hôtel Tiama d'Abidjan.

La Fédération Ivoirienne des Echecs (FIDEC) et la Fondation Garry Kasparov Afrique Francophone, ont marqué un grand coup en réunissant sur un même plateau, les dix meilleurs joueurs africains des échecs. Sur les 135 parties disputées en tout, dont 27 parties par joueur, le Grand Maître égyptien Bassem Amin a dominé les débats. Meilleur joueur africain depuis quelques années, il a confirmé son statut en remportant ce tournoi de prestige avec 29 points sur 36 possibles. Bassem Amin a reçu un trophée à l'effigie de Néfertiti, figure marquante de l'Egypte ancienne et la somme 3 millions de FCFA.

L'Algérien Mohamed Haddouche, classé au 2e rang avec 24 points et le Sud-Africain Kenny Solomon qui pointe à la 3e place avec 20, 5 points, ont respectivement perçu 2, 4 et 1, 8 millions de FCFA . L'International Maitre David Silva de l'Angola est arrivé à la 4e position avec 20 points et se contente de la somme de 1, 2 million de FCFA. Le Marocain Mokliss El Adnani boucle le Top 5 avec 19, 5 points.

Il est reparti avec 600. 000 FCFA. Une somme global 9 millions de FCFA a été distribué aux cinq meilleurs joueurs au terme de la compétition. « La Côte d'Ivoire a réuni les conditions d'organisation identiques au Grand Chess Tour. Les parties se sont déroulées dans d'excellentes conditions, les joueurs étaient bien logés, les organisateurs ont montré un grand respect pour les joueurs. Comme c'est généralement le cas lors du Tournoi des dix meilleurs joueurs mondiaux », a réagi Stéphane Escafre, arbitre international, par ailleurs secrétaire général de la Fédération Française des Echecs. Il a été dépêché à Abidjan par la Fondation Garry Kasparov Afrique Francophone et Vivendi, aux fins de donner un caractère davantage international au tournoi.

Avec le Nigérian Olalekan Ayedemi, il a assuré l'arbitrage de la compétition. La célébration par les échecs de l'Afrique unie et fière, s'est poursuivie dans la soirée du dimanche 29 juillet au travers d'un diner-gala, offert à tous les participants. Le Président de la FIDEC, Dr Essis Essoh Jean-Mathieu Claude, candidat déclaré à la Présidence de la Confédération Africaine des Echecs (ACC), qui dévoilait ainsi un pan de sa vision, en a profité pour remercier toutes les structures et les personnes qui ont contribué au succès de l'Acte 1 du Tournoi Rapid and Blitz Invitational.