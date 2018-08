Cote d'Ivoire: Adjoumani interpelle ceux qui œuvrent pour pousser à une insurrection

Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre des Ressources Animales et Halieutiques, et président du mouvement « Sur les traces d'Houphouët-Boigny » est à Gagnoa où il est invité à participer à plusieurs cérémonies.

Dans l'enceinte de la mairie de Ouragahio, sous-préfecture distante d'environ 20km de Gagnoa, première étape de cette mission, Kobenan Kouassi Adjoumani, parrain de la cérémonie d'investiture du président de la jeunesse communale, a exhorté les populations à regarder dans le sens de la paix et le développement.

« Votre volonté de vous mettre ensemble traduit en réalité votre attachement à la cohésion sociale, à la solidarité et à la paix entre vous jeunes de Ouragahio. Cela est primordial, cela est aussi fondamental. Chers jeunes de Ouragahio, vous avez raison de vous mettre ensemble. Car, la cohésion et l'union seront les éléments déclencheurs de votre épanouissement et le rayonnement de cette belle cité de Ouragahio. Je vous invite à maintenir le cap de la cohésion au sein de l'union. Quelle que soit la situation, quelles que soient les intempéries politiques, n'oubliez jamais une chose, vous êtes tous des frères et sœurs, nous sommes tous des frères et sœurs. Ayons toujours la sagesse de régler nos différents par le dialogue et non par la violence, car rien ne se règle par la violence. La violence n'a jamais été la solution à un problème. La violence est elle-même un problème », a conseillé Kobenan Adjoumani.

Il a recommandé aux jeunes d'Ouragahio de consolider leur union, et de formuler des projets dont ils pourront bénéficier : « Les jalons de la paix et de la cohésion ayant été solidement fixés à travers cette union, vous pouvez à présent vous lancer à l'assaut de toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Et croyez-moi, il y'en a beaucoup parce que la jeunesse constitue une priorité pour le Président de la République Alassane Ouattara, qui a mis en place un département ministériel pour se pencher spécifiquement sur les questions de la jeunesse. Alors, chers amis jeunes, je vous demande de ne pas désespérer, mais au contraire d'avoir de l'espoir car vos soucis sont des préoccupations pour le Gouvernement. Je vous demande de vous organiser pour nous proposer vos projets prioritaires et ensemble nous allons les analyser pour apporter des réponses appropriées avec diligence ».

À la population en général, aux militants des différentes formations politiques, aux têtes couronnées et les chefs de communautés qui ont effectué le déplacement, le président du mouvement "Sur les Traces d'Houphouët-Boigny", a demandé à s'approprier ce mouvement. « La paix et le développement sont un couple inséparable. Quand il y'a la paix, il y a le développement. Quand la paix est troublée, le développement se met en congé maladie. Mais quand elle est rompue, cela s'apparente inévitablement à un véritable drame. Et aujourd'hui, en ma qualité de président exécutif du mouvement dénommé sur les traces d'Houphouët-Boigny, je vous conseille d'être des modèles, de montrer le bon exemple en faisant votre ce credo cher au Président Félix Houphouët-Boigny, l'union la discipline et le travail. Le mouvement doit être entendu à Ouragahio comme s'inscrivant dans la pure archive Houphouétiste. C'est un mouvement qui apporte la serve vivifiante pour la survie de l'héritage du père-fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Je voudrais à partir de Ouragahio, interpeller toutes les personnes qui s'agitent, qui œuvrent en sourdine pour pousser les Ivoiriens à une insurrection, et qui s'amusent à se faire peur, qu'ils sachent que les Ivoiriens ne sont plus prêts à suivre les démons de la division. Les Ivoiriens et plus particulièrement les populations de Ouragahio aspirent à la paix et au développement », a-t-il lancé.

Sessegnon Malgloire, le président de la jeunesse communale a exprimé son souhait d'œuvrer à la consolidation d'un climat de paix : « Nous voulons construire un climat de paix et de cohésion dans toute notre commune ».

Niazalé Raymond, 1er adjoint au maire, a fait savoir que la jeunesse de Ouragahio veut marcher dans les pas du ministre Adjoumani, qui sont des pas de « de paix et de courage ».