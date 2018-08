Tunisie: Lassaâd Jaziri buteur avec Al Ismaily

Les Verts veulent fondre sur Khaoui

Du côté de Geoffroy-Guichard, on lorgne actuellement le profil de Seif-Eddine Khaoui, milieu international de l'OM, prêté à Troyes la saison passée. Ainsi, Khaoui ne laisse pas indifférent les Verts de Saint-Etienne qui pourraient passer à l'action. Il faut dire que l'ASSE veut à tout prix renforcer son secteur offensif. Et ce faisant, outre

Majeed Waris du FC Porto, c'est Khaoui, 23 ans, qui est dans le viseur des Verts. La saison dernière, prêté à Troyes par l'OM, le natif de Lyon a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives. Sous contrat à Marseille jusqu'en juin 2021, il n'entrerait pas dans les plans de Rudi Garcia pour la saison à venir. Joueur talentueux et fin technicien, Khaoui peut jouer sur le côté et surtout piquer dans l'axe. A Saint-Etienne, on pense à lui pour composer un tandem avec Wahbi Khazri. International depuis le printemps dernier avec 6 sélections, Khaoui pourrait bientôt passer chez les Verts.

Le projet financier plutôt que l'ambition sportive !

Passons à Wahbi Khazri maintenant. Prêté à Rennes par Sunderland la saison passée, le détonateur et buteur du Team Tunisie a finalement débarqué à Saint-Etienne au terme de longues et âpres négociations. Maintenant que tout est clair, ce transfert a toutefois laissé des regrets du côté du président de Rennes. Ce dernier s'est ainsi exprimé à ce sujet: « Khazri a privilégié le projet financier à l'ambition sportive. Il souhaitait rester mais il y a des considérations économiques qui entrent en compte. Nous, on

s'était fixé un cadre que j'ai souhaité respecter par rapport au budget et à l'équilibre du vestiaire...»

Rennes sur Naim Sliti

Et pour « avaler la pilule » du départ de son meilleur joueur, le patron de Rennes souhaite s'attacher les services d'un autre international tunisien, en l'occurrence Naim Sliti. Même si le joueur est courtisé par d'autres écuries de D1 française, Rennes s'est positionné et pourrait bientôt formuler une offre.

L'Olympiakos garde un œil sur Ben Amor

Après avoir enrôlé l'axial du CSS et défenseur international Yassine Meriah, les Grecs de Olympiakos semblent tenir à la filière tunisienne. Récemment, ils se sont prononcés sur les conditions de transfert du métronome de l'Etoile du Sahel, Mohamed Amine Ben Amor. Attendons voir.

Doublé de Kader Oueslati

L'ancien attaquant du Club Africain, Abdelkader Oueslati, a réussi un doublé en faveur des Saoudiens d'Al Fateh, entraînés par le Tunisien Fathi Jebal. Les deux buts de Oueslati ont été signés contre les Italiens de Come.