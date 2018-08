Tunisie: Un carnaval pour le plaisir des yeux et des oreilles

Il s'agit du dénommé Hatem Ben El-Aïd Ben Mohamed Basdouri et du dénommé Ezzeddine Ben… Plus »

Hassen Doss a, par ailleurs, évoqué ses débuts, son parcours et ses rêves. Il a révélé qu'il a commencé sa carrière artistique en tant que guitariste avant de s'orienter vers l'opéra et le chant lyrique.

«Le spectacle va durer deux heures durant lesquelles, et pour la première fois, je vais danser et jouer de la guitare électrique», a-t-il fait savoir.

Le spectacle comportera, outre ses célèbres chansons «Chatha», «Ya weldi», «Tabaâni», «Tayer», «Hoah», «3echka» et la reprise du générique du feuilleton «Kattouset Errmed», de nouveaux titres dont «Salem Bi Salem» qui parle de la paix et de la tolérance, «Om Ezzine Jammalia» avec un nouvel arrangement musical et «Taswira», une chanson dédiée aux enfants.

