Tunisie: Retour progressif des métros et des bus du Grand-Tunis

Le PSG a notamment dénoncé les conditions exécrables dans lesquelles opère la société de transport ainsi que la crise qu'elle traverse. «Nous avons 800 millions de dettes. Mais en plus des contraintes financières, on a des difficultés matérielles. Aujourd'hui l'âge moyen d'un bus est de 10 ans», s'est-il indigné.

M. Belaid a indiqué que l'objet de cette contestation n'est pas une prime, comme l'ont assuré beaucoup de personnes, mais un prêt de 200dt qui leur a été octroyé le mois de Ramadan. «On m'a sollicité à nouveau pour avoir droit à ce même prêt pour Aïd el idha, mais je n'ai fait aucune promesse. Devant les dettes qui étouffent la société, je ne pourrais probablement pas le leur accorder. On a besoin de 17 milliards pour les primes et les salaires pour le mois de septembre et la société n'en a que la moitié», a-t-il déclaré sur une radio privée. Il infirme ainsi n'avoir promis quoique ce soit, tel qu'il a été divulgué.

Le directeur général a notamment précisé que le matin du mouvement de protestation des chauffeurs de la Transtu, une réunion a été tenue rassemblant, à leur habitude, toutes la parties dont le syndicat. «C'est une réunion routinière, où on a évoqué la situation actuelle de la compagnie. Et c'était tout ce qu'on avait à l'ordre du jour», a-t-il précisé, infirmant avoir reçu un préavis sur ce mouvement de contestation.

