Tunisie: Amina Fakhet en clôture

Lors des deux soirées tenues à guichets fermés à Carthage, la chanteuse Amina Fakhet a été accompagnée par deux jeunes talentueux chanteurs : sa fille Molka Aouij et le jeune Mohamed Ali Chebil. Deux jeunes chanteurs à la capacité vocale prometteuse, ce qui a incité la diva à parier sur eux et à les inviter à rencontrer son public lors sa tournée estivale.

Les fans de la chanteuse Amina retrouveront leur star préférée après une absence de plus de 10 ans des scènes des festivals nationaux. Le retour tant attendu sur la scène du Théâtre romain de Carthage de la diva, les 21 et 24 juillet dernier, a été salué par un public venu nombreux pour savourer sa voix exceptionnelle et sa présence authentique.

