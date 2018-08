Tunisie: Un public conquis d'avance

Une bien sympathique présence, un beau timbre et un cocktail vivifiant de rythmes latino, pop et flamenco ont su mettre de l'ambiance parmi la foule déchaînée surtout du coté des petites adolescentes.

Accompagné de son band au complet composé, côté instrumental de guitare basse, guitare sèche, batterie, clavier et autres percussions, Kenji a chanté ses tubes à succès, à l'instar de «Color gitano», «Andalouse», «Elle m'a aimé» et sa version de «Les yeux de la mama» qu'il a dédié aux mamans présentes dans le public. Il n'a pas manqué de proposer deux titres de son dernier album «Amigo» composé de 13 chansons : «Maria Maria» et «Pour oublier». Ambiance flamenco oblige, il a offert à ses fans une petite danse (avec changement de tenue appropriée) et quelques solos de guitare sèche et autres reprises de tubes français, à l'instar de «Bella» de Maître Gims, de quoi meubler un programme de 90 minutes ! La fin fut plus instrumentale toujours avec les rythmes gitans.

Encore un spectacle de pur divertissement, le jeune chanteur, quoique à la voix très prometteuse, et ce flamenco qu'il a su plus ou moins récupérer pour l'adapter à des sonorités plus «modernes» accessibles à un public jeune, manque encore de matière et de consistance pour pouvoir prendre part à ce grand festival qui, malheureusement et disons-le franchement, perd de plus en plus au fil des années de son prestige et s'éloigne de sa vocation initiale.