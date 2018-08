Tunisie: Belmadi nouveau sélectionneur

Il s'agit du dénommé Hatem Ben El-Aïd Ben Mohamed Basdouri et du dénommé Ezzeddine Ben… Plus »

La FAF précise que l'ancien capitaine des Verts (20 sélections /5 buts) « signera très prochainement un contrat qui le liera à la FAF jusqu'à la Coupe du monde 2022, prévue au Qatar », sans évoquer les objectifs assignés à l'ex-coach d'Al-Duhaïl (Div.1 qatarie), ni la composition du staff technique qui l'assistera dans sa mission. L'annonce intervient à cinq semaines du match en déplacement face à la Gambie, comptant pour la 2e journée (Gr. D) des qualifications de la Coupe d'Afrique de nations 2019, dont la phase finale est prévue au Cameroun. Le feuilleton du nouveau coach des Verts a tenu en haleine l'opinion sportive et même les pouvoirs publics, représentés par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, qui a déclaré qu'il était « temps de nommer un nouveau sélectionneur » à la place de Madjer, dont la mission avait pris fin après à peine huit mois de collaboration.

Après 40 jours sans sélectionneur, les choses se sont accélérées mercredi dernier à la FAF. Après l'échec des négociations qu'il a eues avec plusieurs techniciens, Zetchi s'est envolé pour Paris afin de rencontrer Belmadi et lui proposer de driver les Verts. L'accord entre les deux hommes a été conclu et la FAF s'est empressée d'annoncer la nouvelle sur son site internet récemment : « Djamel Belmadi est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale algérienne suite à l'accord trouvé entre lui et le président de la FAF (... ) », écrit l'instance fédérale.

