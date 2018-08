Tunisie: Ayoub Tlili, trois semaines de repos

Zied Jaziri emballé par Faouzi Benzarti !

Pour remplacer Nabil Maâloul, parti au Qatar, la Tunisie a nommé Faouzi Benzarti au poste de sélectionneur. Pour l'ancien international Zied Jaziri, la Fédération a fait le bon choix. «Pour moi, c'est une décision tardive. Ceci dit, je suis très heureux de ce choix. Benzarti mérite amplement d'avoir cette opportunité après plusieurs succès avec les clubs. Je pense qu'il aura le temps qu'il faut pour faire du bon travail et réussir ce challenge. J'espère qu'il choisira des adjoints tunisiens pour qu'ils apprennent de lui et pour que la sélection puisse compter sur eux après son départ», a lancé le vainqueur de la CAN 2004.

L'USM au révélateur du CAB

L'Union Sportive Monastirienne a annoncé l'organisation d'une rencontre amicale de préparation demain. Les joueurs de la formation usémiste seront opposés à cette occasion au Club Athlétique Bizertin. Cette rencontre aura lieu au stade Mustapha Ben Jannet et débutera à 16h30. Les prix des billets seront de 5 DT.

AG du ST en septembre

Le Stade Tunisien va organiser au mois de septembre prochain une assemblée générale élective. Cette assemblée aura lieu le 7 septembre à la salle de réunion de la maison des jeunes à Khaznadar. Les travaux de l'assemblée générale élective débuteront à 18h00. Le dernier délai pour le dépôt des candidatures a été fixé au 1er septembre.

Dead-line pour l'EST, l'ESS et le CSS

Les clubs tunisiens qui prendront part cette saison à la Coupe Arabe des Clubs auront jusqu'à ce matin pour envoyer la liste des joueurs à l'Union des associations de football arabe. Cette liste comprendra les noms des joueurs habilités à disputer l'édition 2018 de cette compétition. Il est à rappeler que la Tunisie sera représentée cette année par trois clubs à la Coupe arabe des clubs. Il s'agit de l'Espérance Sportive de Tunis, de l'Etoile Sportive du Sahel et du Club Sportif Sfaxien. Par ailleurs, les formations espérantiste et étoilée, engagées également en Ligue des champions, devront envoyer cette semaine la liste des joueurs qu'elles désirent ajouter à leur liste africaine. Aujourd'hui est également le dernier délai pour envoyer leurs listes à la Confédération africaine de football.

US Tataouine-AS Soukra (3-0)

En stage à Tunis, l'Union Sportive de Tataouine a battu l'Avenir Sportif de La Soukra (3-0) à Borj Louzir en amical. Soulary, Foued Khraifi et Appiah ont réussi les buts du nouveau promu en Ligue 1.

Doublé de Suanom

L'Olympique de Béja (Ligue 2) a perdu son premier match amical de l'intersaison (2-0) contre le club saoudien, Al Dhamak, entraîné par Mohamed Kouki, à Hammam-Bourguiba. Abdelfadhel Suanon a réussi les deux buts de ce match.