Tunisie: Un bouleversement musical celtique

L'artiste jouit d'une notoriété mondiale très importante depuis plus de 20 ans. Il a percé grâce à son premier album « A Irlamandade das Estrelas », paru en 1996.

Carlos s'est frayé rapidement un chemin parmi les plus grands, grâce à un second album intitulé « Os Amores Libres », sorti en 1999 et vendu à plus de 250.000 exemplaires, point de départ de ses expérimentations sonores qui ont vu fusionner des airs celtiques à son répertoire de flamenco et autres. Son répertoire est fortement teinté par ses influences et cela s'est fait sentir sur la scène du Festival de Hammamet. « Alborada do Brasil », dont un bon nombre de ses morceaux ont été joués, efface les frontières existantes entre différentes nations, cultures, religions, contrés dans le monde et précisément les cultures brésilienne et galicienne.

Son style unique l'a aidé à s'établir en tant qu'artiste hors pair de la scène musicale mondiale, grâce à sa capacité à rassembler différents goûts musicaux, des artistes du monde entier, et grâce à son ouverture à travers son art sur le monde entier.

Pendant le spectacle, et entre deux morceaux, Nunez partageait des expériences personnelles, racontait des anecdotes humoristiques et exprimait son coup de foudre pour le public tunisien présent. Son interactivité avec ses admirateurs est si intense et présente, qu'au final, il les a toutes et tous poussé à venir sur scène peu avant la fin de son concert pour une danse collective. Un moment rare d'une grande convivialité.