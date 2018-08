Tunisie: Une armada défensive...

Si pour certains le recrutement de ces deux joueurs peut donner le plus à l'équipe qui a besoin d'énormes potentialités cette saison, d'autres, au contraire, jugent que l'opération du mercato d'été n'aura pas été un franc succès. Pour eux c'est plutôt d'une moisson maigrichone qu'il s'agit pour le doyen des clubs tunisiens appelé à livrer bataille sur tous les fronts pour le compte de cette saison qui coïncide avec la célébration de son centenaire.

Mohamed Ali Yaâcoubi et Rami Jéridi seront certainement d'un bon apport pour la ligne arrière, qui souffre de plusieurs carences, sans pour autant être les perles rares dont rêvent les supporters «sang et or». Franchement à l'impossible nul n'est tenu «car de nos jours, les joueurs hautement qualifiés ne courent plus les rues» et même si de temps en temps on arrive à en dénicher quelque-uns, ces derniers coûtent les yeux de la tête pour les clubs tunisiens, même pour ceux dits nantis comme l'EST. Il faut donc être raisonnable et ne pas exiger l'impossible de nos clubs!

Somme toute avec le recrutement de Mohamed Ali Yaâcoubi, Rami Jéridi, Amine Meskini et Aymen Mahmoud qui viennent s'ajouter aux défenseurs et gardiens de but existants à l'Espérance, le coach «sang et or» Khaled Ben Yahia aura quand même la latitude d'utiliser un effectif bien étoffé permettant d'éviter les effets négatifs de la forte sollicitation. De plus, la concurrence qui va être rude entre une bonne douzaine de défenseurs et gardiens, dont le nivellement est manifeste, incitera tout le monde au surpassement de soi pour atteindre le top niveau. Tant mieux «abondance de biens ne nuit pas»!