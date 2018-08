Algérie: Serriculture - 750.000 QX de fruits et légumes réalisés durant la saison 2017/2018 à Ouargla

- Une production de 749.997 quintaux (QX) de fruits et légumes sous serres a été réalisée au titre de la saison agricole 2017/2018 dans la wilaya d'Ouargla, a révélé la direction locale des Services agricoles (DSA).

L'engouement manifesté par les agriculteurs de la wilaya sur la plasticulture a largement contribué à l'extension de la surface dédiée à cette filière agricole, qui est passé de 384.25 hectares (ha) au titre de la saison agricole 2016/2017, à plus de 2.088,38 ha pour l'actuelle saison, a expliqué à l'APS la chef de service d'organisation, de la production et de soutien technique à la DSA.

Cet engouement s'est répercuté positivement sur la production, qui a vu sa masse bondir de 223.825 QX de légumes et de fruits la saison écoulée, à 749.997 QX cette saison, notamment en matière des produits de pastèque, cantaloup, concombre, tomate, a indiqué Fatiha Boubekri.

Cette production est réalisée sur une surface de 2.088 ha, dont une superficie de 1.535 ha dédiée à la culture des pastèques, de plus de 276 ha pour la production du cantaloup et le reste consacré à la culture maraichère, tomate, piment, concombre, courgette et d'autres produits agricoles sous serres , a-t-elle ajouté.

L'expérience "réussie" de la production des pastèques ces dernières années dans la wilaya de Ouargla a donné lieu à l'extension de la surface de production de 321 ha la dernière saison à 1.535 ha cette saison, concentrés principalement dans les régions de Taibet, Bennacer, M'naguer, et Aouinet Moussa (commune de Sidi Khouiled), a-t- elle estimé , ajoutant qu'une récolte de 407.499 quintaux a été jusqu'ici réalisée sur une superficie de plus de 645 ha, de la surface totale, soit un rendement moyen de 600 QX/ hectare.

La responsable, qui a rappelé que la campagne de cueillette de la pastèque a été lancée au mois de février dernier, a expliqué cette amélioration de la production par l'intérêt manifesté par les fellahs pour cette culture lucrative et l'attribution des terres agricoles dans le cadre de la mise en valeur par concession.

Outre une production de 83.145 quintaux de cantaloup réalisée sur une surface de 241 ha, soit un rendement de 400 qx /hectare, la DSA a fait part de la récolte de 12.300 qx de tomate, courgette (11.745 qx), concombre (6.600 qx), piment fort (6.376 qx), piment doux (3.600 qx), ainsi que d'autres produits de légumes et fruits.