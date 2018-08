Algérie: Deux camions et trois véhicules TT saisis à Bordj Badji Mokhtar et Aïn Guezzam (MDN)

- Deux camions et trois véhicules tout-terrain ont été saisis jeudi à Bordj Badji Mokhtar et Aïn Guezzam par des détachements de l'Armée nationale populaire, indique vendredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont saisi jeudi à Bordj Badji Mokhtar et Aïn Guezzam/6Région militaire, deux (02) camions, trois (03) véhicules tout-terrain, trois (03) téléphones satellitaires et 104.640 unités de détergent", précise la même source.

Des éléments des Gardes-frontières ont mis, quant à eux, en échec des tentatives de contrebande de "plus de 7.256 litres de carburant" à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref/5 RM, ajoute le communiqué.

Dans le même contexte, des éléments des Gardes-frontières et des Gardes-côtes à Tlemcen et à Aïn Temouchent /2 RM, ont arrêté "une (01) personne et saisi 23,39 kilogrammes de kif traité et un véhicule touristique", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi "34.814 tonnes de tabac" à Oran/2 RM.

Par ailleurs, des éléments des Gardes-frontières ont arrêté à Tlemcen/2 RM "11 immigrants clandestins de différentes nationalités".