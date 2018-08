Angola: Les sources d'eau du plateau central mal conservées par l'homme

Huambo — Les sources d'eau des pompiers, de Calomanda, de Lufefena, de Sacahala, de Calondeia, d'Apul et du ravin de Munda, ainsi que celles situées au plateau central pourraient perdre leur débit et qualité d'eau, en raison de l'agressivité de l'homme contre les secteurs contigus, qui a fini par provoquer la sécheresse et ses conséquences.

Dans les zones proches des sources, les hommes font l'agriculture, exploitent les sable, moellon et caillasses, et lavent également des voitures, portant ainsi atteinte à l'environnement, avertit le Centre d'Ecologie Tropicale et de Changement Climatique (CETAC). Cette alerte résulte d'une étude réalisée par le CETAC jusqu'en 2017, sur les cinq principaux bassins hydrographiques du pays, qui disposent de 19 sources au plateau central, soit dans la province de Huambo.

A ce sujet, le directeur du CETAC, Joaquim Manuel a relevé la nécessité de mettre en place une structure nationale d'application de politiques de préservation et de protection de sources d'eau.