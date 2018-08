Angola: L'Angola sans rhinocéros noir, pingouin et hyène marron

29 animaux figurent dans le groupe menacé d'extinction, dont on distingue la Palanca Negra (une espèce d'Antilope noire géante, que l'on ne trouve nulle part au monde, sinon en Angola), l'hyène tachetée, le lion, le zèbre de montagne, le gorille, le buffle marron, le chimpanzé et le singe.

160 espèces de la faune et de la flore figurent sur la Liste, qui les repartit en quatre catégories: Extinction, Menacé d'Extinction, Vulnérables et Envahisseurs.

Selon la Liste, pour arriver à cette conclusion, l'on a adopté le critère historique et naturel, ou pour n'avoir plus jamais été vus dans leur habitat.

