Angola: Le Congo assume la présidence du Comité d'exploitation du champ pétrolier Lianzi

Un accord signé par Luanda et Brazzaville, en 2002, vise à exploiter conjointement les structures géologiques frontalières sur le champ 14 (Angola) et sur le champ de la haute mer (Congo).

Annuelle, la présidence tournante comprend également la coordination de la structure technique constituée par des cadres de deux pays. Lors de la réunion, les ministres ont également signé l'acte numéro 20 et approuvé le budget de l'année 2017 et celui du premier semestre 2018.

C'est ce qui ressort de la 30è réunion du Comité dudit projet tenue jeudi à Brazzaville, en présence du ministre angolais des Ressources minérales et pétrolières, Diamantino Azevedo, et au bout de laquelle le ministre congolais des Hydrocarbures, Jean-Marc Tchicaia, a pris la présidence tournante.

