São Tomé and Príncipe/Congo-Brazzaville: UNIFFAC U17 (q) - Sao Tome et Principe disqualifié

A noter que els deux premiers de chaque groupe disputeront les demi-finales. Et seul le vainqueur du tournoi se qualifiera pour la phase finale de la CAN l'an prochain.

« Ils sont tous nés en 2001 et donc, ont 17 ans mais auront plus de 17 ans à la phase finale de la CAN, Tanzanie en 2019« , lit-on dans une communication de l'UNIFFAC. La CAF avait indiqué aux associations membres à travers une circulaire depuis plusieurs mois que seuls les joueurs nés à partir du 1er janvier 2002 pouvaient prendre part aux éliminatoires de la compétition.

Sao Tome et Principe a été rattrapé par la patrouille au tournoi qualificatif pour la CAN U17, Tanzanie 2019 de l'UNIFFAC qui se déroule depuis vendredi en Guinée équatoriale. Le pays a été disqualifié pour avoir présenté « pas moins de 16 joueurs jugés inéligibles aux conditions d'âge du tournoi« .

