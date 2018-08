Algérie: Conjoncture exceptionnelle et très difficile dans les territoires sahraouis occupés

Boumerdes — Les territoires sahraouis occupés connaissent, depuis plusieurs mois, une conjoncture exceptionnelle et très difficile en raison du blocus imposé par les pouvoirs de l'occupant marocain en interdisant les visites des observateurs internationaux et de la presse internationale pour constater les violations dangereuses des droits de l'homme dans l'ensemble de villes occupées, a indiqué, samedi à Boumerdès, le chargé des affaires des territoires occupés de la République arabe sahraouie démocratique (RASD).

S'exprimant en marge de l'ouverture de l'université d'été des cadres et militants du Front Polisario et de la RASD, en présence du président de la République sahraouie, Brahim Ghali, de ministres, d'ambassadeurs et de représentants de différentes instances et associations de la société civile, Abdallah Souilem a précisé à l'APS que "ces situations exceptionnelles consistent particulièrement en le blocus imposé aux territoires occupés", ajoutant que la preuve la plus importante est "l'interdiction de visites des observateurs et médias internationaux aux territoires occupés pour s'enquérir et constater, de plus près, les violations dangereuses des droits de l'homme".

L'université des cadres du Front Polisario et de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), qui se poursuit jusqu'au 15 aout au niveau de l'Université Colonel M'hamed Bouguerra à Boumerdes, a été organisée par la Commission nationale de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), en collaboration avec l'Ambassade de la RASD en Algérie, et en présence de ministres et ambassadeurs sahraouis et des ambassadeurs d'autres pays en Algérie, à l'instar de l'Afrique du sud, du Mozambique, du Zimbabwe, et du Tchad, ainsi que des présidents de partis algériens et de représentants de la société civile, de différentes associations, outre des personnalités nationales, des chercheurs et des enseignants universitaires.

La 9è édition de l'université des cadres sahraouis "chahid Ahmed Boukhari", sous le slogan "Le 45 anniversaire de la création du Front Polisario et du déclenchement de la lutte armée, serment et continuité jusqu'à l'indépendance et la liberté", est marquée par la participation de plus de 400 cadres de la RASD et militants du Polisario, ainsi qu'une forte délégation du mouvement associatif d'activistes sahraouis des droits de l'Homme venus des villes sahraouies occupées et du sud du Maroc.

Plusieurs conférences seront données par nombre de chercheurs universitaires sahraouis et algériens dont les thèmes sont liés à la question sahraouie, dont, entre autres, la ressource humaine, les développements politiques liés à la question sahraouie, le rôle des instances internationales dans la protection des droits des Peuples, les défis de la sécurité ainsi que les moyens de lutte contre le trafic de drogue, les crimes organisés et autres.