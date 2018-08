Algérie: Le Mouvement El-Bina présente son initiative "l'Algérie pour tous" aux dirigeants de TAJ

Pour ce qui est d'autres initiatives lancées par certains partis politiques, M. Bengrina a salué "tout parti soutenant le processus d'entente national et œuvrant à renforcer les rangs et l'unité nationale dans le cadre du dialogue entre l'ensemble des forces de la société".

"L'Algérie est confrontée aux grands défis sécuritaires et économiques", a-t-il ajouté, affirmant que "cela demande la mobilisation de toutes les forces en vue de la préservation de l'unité au sein de la société et de la sécurité et la stabilité de l'Algérie".

M. Ghoul a souligné la nécessité de coordonner les efforts pour "renforcer les acquis et valoriser les réalisations dans tous les secteurs", rappelant, en ces sens "la politique de la Réconciliation nationale et les autres acquis réalisés sous la direction du Président Abdelaziz Bouteflika".

A cet égard, il a fait état de l'installation d'une commission conjointe entre les deux formations politiques pour "poursuivre le travail et faire réussir l'initiative", ajoutant qu'une "partie de cette initiative se réalisera avec l'élection présidentielle, et l'autre après cette échéance".

