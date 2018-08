Ethiopie: Troubles dans la région de l'Ogaden

Une nouvelle page des relations diplomatiques entre l'Ethiopie et l'Erythrée s'est ouverte il y a quelques… Plus »

En tout cas selon un spécialiste, cette intervention militaire est « illégale, car le pays n'est plus dans un régime d'état d'urgence ». Il juge l'opération d'autant plus dangereuse que depuis 4 mois le pouvoir cherchait à réconcilier le pays.

Un développement inquiétant notamment parce que la police Liyu est aux ordres d'Abdi Ilay, le puissant président de la région Ogaden. Très contesté par une partie de la population, plusieurs organisations l'accusent de violations des droits de l'homme et de divers trafics entre la Somalie et l'Ethiopie.

Difficile de dire comment les combats ont commencé. En tout cas, selon plusieurs sources, l'armée fédérale a affronté la police Liyu, une force paramilitaire créée en 2007, pour combattre les rebelles de l'ONLF, actifs dans la région. D'ethnie somalie, bien armée et aguerrie, elle rassemblerait 40 000 à 50 000 hommes. Ces violences auraient entraîné des pillages de commerces et des destructions de bâtiments.

