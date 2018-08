Ile Maurice: Que sont-ils devenus ? Deva Armoogum - «J'ai toujours rêvé de créer une ferme écologique»

En 2001, l'administrateur public fait le saut vers le privé. Il devient Partner au sein du cabinet d'expertise comptable KPMG et y restera jusqu'à 2012. Il prend alors sa retraite pour se consacrer à sa passion et réaliser son rêve d'enfant, le Dreamland Farm.

Très vite, il devient le bras droit du Pr Partha Sarathi, un étranger qui assume les fonctions de directeur de la CNT. Deva Armoogum ne cache pas son admiration pour l'expert Partha Sarathi. «J'ai tout appris de lui», admet-il. Notre interlocuteur dit garder un très bon souvenir de son passage à la CNT. «C'est mon meilleur souvenir en termes d'expérience professionnelle. Mervyn Coombes, le président du conseil d'administration, et les autres membres ont fait preuve de compétence et de dévouement.» Le retraité regrette de ne pas trouver des techniciens du même calibre aujourd'hui dans les corps parapublics.

Deva Armoogum porte en lui ce désir de travailler la terre depuis sa tendre enfance. «Mes oncles m'ont initié au jardinage. Mais celui qui m'a inculqué la passion de la nature, c'est Clovis Vellin, mon prof de géographie au collège Royal de Port-Louis.» Deva et ses camarades de classe, dont Kishore Mundil, Pierre Yin et Georges Lim Fat, fondent un gardening club avant de rejoindre l'Association des Young Farmers qu'animait Clovis Vellin.

C'est quoi la permaculture ? «C'est l'agriculture écologique. C'est travailler avec la nature et ne pas faire intervenir des intrants comme les fertilisants», explique le retraité âgé de 68 ans. Il ajoute qu'il faut travailler avec la nature et lui permettre de faire sa propre régénération.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.