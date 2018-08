Ile Maurice: Extorsion - ils filment un quadragénaire «nu», puis déshabillent son porte-monnaie

Toujours plus gourmands, ils lui auraient ensuite réclamé Rs 50 000, en menaçant encore une fois de diffuser le clip compromettant. Prise de panique, la victime leur aurait remis Rs 5 000 avant de filer dare-dare - en prenant ses jambes, sa chemise et son pantalon à son cou - au poste de police d'Abercrombie. Le quinquagénaire a raconté aux enquêteurs que l'argent volé devait servir à l'achat de provisions pour le mariage de son fils.

Il faisait confiance, dit-il, à Faewa Bibi Rawa et avait même l'habitude de l'aider quand elle rencontrait des problèmes d'ordre financier. «Elle me disait qu'elle avait des factures à payer et qu'elle n'avait pas d'argent. Je l'aidais de temps en temps. Elle me disait de passer chez elle... » Il n'a toutefois jamais pénétré à l'intérieur de sa maison, assure le quinquagénaire. «Toulétan kan mo ti pé alé, mo res déor mem.»

Les faits se seraient produits le lundi 30 juillet. Le quinquagénaire s'était rendu chez Faewa Bibi Rawa dans l'après-midi, à l'invitation de celle-ci, et avait garé son taxi devant la maison. Le veuf explique qu'il s'était lié d'amitié avec la trentenaire. «Mo ti koné li ti amenn mové lavi, mé li ti dir mwa ki linn kit so misié ek ki linn sanzé... » raconte le quinquagénaire, contacté au téléphone.

