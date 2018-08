Cote d'Ivoire: Jean-Louis Billon à Agboville - "Le futur de la Côte d'Ivoire appartient au Pdci-Rda"

Quant à Julienne Bitty Moro, elle a remercié le président et la haute patronne de cette cérémonie pour leur soutien.

«Je loue le courage et l'abnégation des femmes au travail. Le Pdci-Rda est préoccupé par les difficultés que vous traversez et prendra en compte toutes vos préoccupations. Nous avons décidé de survivre contre vents et marées et continuons de nouer des partenariats en continuant notre route. En 2020, nous reviendrons aux affaires. Le futur de la Côte d'Ivoire appartient au Pdci-Rda». Tels sont les mots prononcés ce samedi 4 août 2018, à la place de la paix à Agboville, par Jean Louis Billon.

C'était lors de la cérémonie d'investiture de la délégation régionale de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire (Cgpme-Ci) dont il assurait la présidence.

Notons que bien avant lui, Daniel Bréchard, président de la Cgpme-Ci, a réitéré sa détermination à aider, appuyer et encadrer la délégation régionale.

En sa qualité de haute patronne de cette cérémonie, Mme Henriette Konan Bédié a félicité les braves femmes de l'Agnéby-Tiassa. Elle a ensuite invité les femmes à l'entente et la solidarité autour de Julienne Bitty Moro, la nouvelle présidente régionale de la Cgpme-Ci. «Je m'engage à jouer ma partition avec vous pour votre autonomisation et votre épanouissement», a-t-elle ajouté.

Quant à Julienne Bitty Moro, elle a remercié le président et la haute patronne de cette cérémonie pour leur soutien. Avant de prendre l'engagement de mériter leur confiance par son management, le travail et la solidarité des femmes pour le développement de la région et de toute la Côte d'Ivoire.

Précisons qu'elle a en charge 52 coopératives qui exercent dans le café-cacao, le vivrier et d'autres activités génératrices de revenus.