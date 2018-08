Cote d'Ivoire: Apatridie - Le gouvernement et le HCR lancent une opération de cartographie

Le représentant du Hcr qui soutient financièrement l'opération, s'est réjoui de la mise en œuvre de cette opération d'envergure nationale. "Cette opération procède de la volonté des autorités ivoiriennes de disposer de données quantitatives et qualitatives fiables sur les populations apatrides et celles à risque d'apatridie en Côte d'Ivoire", a dit Mohammed Askia Touré. Avant d'ajouter que l'opération vise à réaliser la cartographie de l'apatridie en Côte d'Ivoire, à déterminer les caractéristiques socio- démographiques, culturelles et économiques des personnes apatrides et à risque d'apatridie.

"Le manque de données exhaustive et fiables ne permet pas de mieux appréhender le phénomène et d'appliquer les remèdes adéquats", a précisé le Directeur de l'Ins.

Une opération de cartographie des personnes apatrides et à risques d'apatridie en Côte d'Ivoire a été lancée, mercredi dernier à Abidjan, à l'initiative de l'Etat ivoirien et du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (Hcr).

