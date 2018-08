Rwanda: Au Rwanda le maillot jaune du Tour 2018 ?

Si le maillot jaune semble promis à un Rwandais, d'après nos estimations, la course ne sera pas aussi facile. Des outsiders sont nombreux. A commencer par le roublard Azzedine Lagab. l'Algérien est à sa 4è participation et a été 2 fois champion d'Afrique. A côté, Adrien Niyonshuti qui évolue désormais avec la team sud-africain Sampada ou encore le Camerounais Clovis Abessolo pointeront le bout de leur nez. Sans oublier ceux qui vont se battre pour remporter des étapes à l'image du Namibien Dan Craven ou encore l'Américain Timothy Rugg.

Cette année, le Rwanda présente 3 équipes: la sélection nationale et les clubs de bénédiction et Amis Sportifs. Avec un record de 18 coureurs répartis en 5 équipes, on peut d'ores et déjà annoncé les couleurs, Cependant, difficile de déterminer celui qui endossera le maillot jaune le 12 août. Entre Ndayisenga qui vise le triplé, Bonaventure Uwizeyimana ou encore Samuel Mugisha sans oublié Nsengimana, la bataille sera une nouvelle fois rude.

Vainqueur en 2017, Joseph Areruya ne sera pas sur le tour cette année. Le coureur est depuis sous les couleurs de l'équipe Delko Marseille Provence en France. Mais cette édition peut-il échapper à un coureur du pays des milles collines? Si à ses débuts, le Tour a souri plusieurs nationalités dont le Marocains Adil Jelloul en 2008 ou encore l'Erythréen Daniel Teklehaimanot (2010), sur les 4 dernières années, seuls les locaux y brillent: Valens Ndayisenga (2014 et 2016), Jean Bosco Nsengimana en 2015 et Joseph Areruya l'an dernier.

Début ce dimanche de l'édition 2018 du Tour du Rwanda. Un événement prestigieux qui prend de l'ampleur et qui célèbre cette année sa 10è édition. Un anniversaire qui coïncide également avec la dernière épreuve sous l'indice 2.2. Dès 2019, le Tour passe en 2.1 à l'UCI (Union cycliste internationale) et sera organisé en février.

