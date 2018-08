Algérie: Tlemcen - Attribution de plus de 20.000 logements avant fin 2018

Tlemcen — Plus de 20.000 logements, tous programmes confondus, seront attribués à leurs bénéficiaires dans la wilaya de Tlemcen avant la fin 2018, a-t-on appris samedi du wali, Ali Benyaiche.

Dans une conférence de presse, organisée au siège de la radio de Tlemcen, M. Benyaiche a indiqué qu'il s'agit d'un quota de 10.097 logements publics locatifs (LPL), 554 logements participatifs (LSP), 6.977 unités relevant de l'habitat rural et 2.600 logements location-vente (AADL) à attribuer à travers différentes communes de la wilaya. Concernant les logements publics locatifs, le même responsable a souligné qu'ils ont été achevés et il ne reste que les travaux extérieurs qui seront réalisés après le règlement du problème des montants alloués aux entreprises, ajoutant qu'il est attendu des présidents d'APC l'établissement des listes des bénéficiaires des aides à l'habitat rural.

Pour ce qui est du premier quota de logements AADL, il sera attribué à la mi-septembre prochain avec les structures d'accompagnement, notamment les écoles, CEM, lycées, a annoncé Ali Benyaiche, soutenant que des mesures d'urgence ont été prises et des entreprises qualifiées ont été choisies pour la réalisation des établissements scolaires en un temps record. "L'opération de raccordement des logements aux réseaux d'eau potable et d'assainissement a été achevée et il ne reste que la viabilisation pour l'achèvement de ce quota de logements AADL", a signalé le wali, soulignant que la wilaya de Tlemcen a bénéficié cette année de quotas supplémentaires dont 6.300 aides à l'habitat rural et 1.600 logements participatifs aidés (LPA) dont les travaux seront lancés dans un mois et 2.721 logements location-vente AADL en plus de 260 aides à la restauration de bâtisses.

Par ailleurs, M. Benyaiche a fait état d'une opération de démolition de 28 logements à Ain El Houtz qui sera lancée "la semaine prochaine en raison du non respect des lois interdisant la construction sur des terres agricoles", soulignant que "toute maison construite après le recensement de 2007 est illicite". Cette opération sera élargie ensuite, a-t-il dit, à toutes les communes qui ont vu l'élévation de constructions illégalement.

La wilaya de Tlemcen a attribué, depuis la mi-2017 jusqu'à juillet dernier, 8.147 logements, tous programmes confondus, dont 2.028 LPL, 5.225 aides à l'habitat rural, 660 logements participatifs, 114 promotionnel aidé et 120 aides à la restauration des maisons.