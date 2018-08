Algérie: Inondations d'Ain Guezzam - L'ANP intervient pour prêter aide et assistance aux citoyens touchés

"Suite aux inondations qu'a connues quelques régions du sud du pays, et en exécution des instructions du Haut Commandement de l'ANP suite à la demande des autorités locales de la wilaya déléguée d'Ain-Guezzam, des détachements de l'ANP sont intervenu, durant les deux derniers jours, à Ain-Guezzam (6e Région militaire) pour prêter aide et assistance aux citoyens touchés et désenclaver les routes et ce, dès les premières heures, mobilisant tous les moyens humains et matériels nécessaires", précise la même source.

Des détachements de l'Armé nationale populaire (ANP) sont intervenus, durant ces deux derniers jours, dans la wilaya déléguée d'Ain Guezzam qui a connu des inondations, pour prêter aide et assistance aux citoyens touchés et désenclaver les routes, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.